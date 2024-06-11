В Сети восхитились красотой российской стюардессы

Бортпроводница российской авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На фото сотрудница перевозчика позирует перед камерой в темно-синем пиджаке и голубом платье. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком и ярким макияжем, волосы она собрала в пучок.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы.

«Красивая принцесса», «Милая», «Красивая», «Великолепная», — написали они.



Ранее стюардесса «Уральских авиалиний» засудила авиакомпанию, которая ложно обвинила ее в пьянстве на рабочем месте. Перевозчик утверждал, что перед рейсом от сотрудницы пахло алкоголем, хотя у нее был подтвержденный диагноз ОРЗ.