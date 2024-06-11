Медленный шопинг: как с его помощью экономить на покупках

В век вездесущего Интернета мы можем покупать что угодно и где угодно, но приносят ли такие покупки удовлетворение? Недавний опрос показал, что примерно каждый третий склонен к импульсивным покупкам и лишь половина из этих респондентов считает, что таким образом становится счастливее. Пускай и так, но бюджет на «счастье» тем не менее расходуется. Побороть искушение спустить зарплату на маркетплейсах помогает так называемый «медленный шопинг».

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«Это финансовая тенденция, которая мотивирует людей более осознанно относиться к своим расходам и покупкам, уделяя особое внимание тому, что вы покупаете, почему вы это покупаете и сколько вы тратите на покупку», — объяснила эксперт по потребительским финансам и бюджетированию Андреа Вороч в беседе с NY Post.



Суть в том, чтобы осознанно отказаться от приобретения тех или иных товаров, как только у вас возникнет такое желание.

Тренд подразумевает, что вы должны дать себе время тщательно обдумать покупку, чтобы принять наилучшее решение с учетом вашего бюджета, потребностей, стоимости вещи и полезности — возможно, даже дождаться распродажи, а не просто сравнить цены в разных магазинах. Однако при всех плюсах есть и минусы — эксперты призывают во всем соблюдать меру. Часами бродить по магазинам и корить себя за желание приобрести реально нужную вам вещь точно не стоит.