Плюс-сайз-модель Эшли Грэм опубликовала фото топлес

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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36-летняя манекенщица запечатлела себя, когда принимала ванну. Так, в кадр попали плечи и часть груди знаменитости, которые были покрыты пеной.

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Модель уложила волосы в высокий пучок и вставила серьги в проколы в верхней части уха. При этом она продемонстрировала естественный внешний вид своей кожи с веснушками на лице.

Ранее беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс предстала в купальнике на подиуме в рамках Недели пляжной моды в Майами, США.