Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей

Российская актриса Анна Хилькевич начала распродавать свою одежду на сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

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Всего в аккаунте 37-летней звезды представлено 13 товаров, за которые в общем она намерена получить 378,4 тысячи рублей. Среди них — очки марок Dior и Valentino стоимостью 20,9 тысячи рублей и 13,9 тысячи рублей соответственно.

Помимо этого, в гардеробе знаменитости представлены сумки, куртка, брюки и обувь. Так, цена детских кроссовок Gucci составляет 16,7 тысячи рублей, а ботинок Valentino — 25 тысяч рублей.

В мае жена рэпера T-Killah также начала распродавать брендовую одежду на 1,1 миллиона рублей. Блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) предлагала к покупке не только поношенные изделия, такие как кроссовки с царапинами и потертостями на поверхности за 78 тысяч рублей, но и новые вещи с бирками.