Ани Лорак опубликовала фото с 13-летней дочерью от турка

Певица Ани Лорак показала свою повзрослевшую дочь от турка. Артистка опубликовала в личном блоге фото с дня рождения Софии, которой исполнилось 13 лет.

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Пользователи соцсетей отметили, что из-за макияжа именинница выглядела старше своего возраста:

«13 лет? По фото лет 20, не меньше», «Реально выглядит на все 20, минимум», «Еще месяц назад она не была такой», «Зачем столько макияжа?», «Макияж и фотошоп сделали из нее взрослую девушку», «Наверное, все девочки-подростки хотят казаться старше», «Это Соня? Я бы не узнала», «Выросла девочка с помощью макияжа и фотошопа».



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Лорак родила Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Исполнительница почти десять лет состояла в браке с бизнесменом. Летом 2018 года в СМИ появилось видео, как предприниматель проводил время в клубе в компании другой девушки. Певица рассказывала в интервью, что отец дочери просил дать ему еще один шанс, и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, но позже решила идти до конца. Иск о расторжении брака подавала сама артистка, и суд его удовлетворил. 31 января 2019 года Лорак и Налчаджиоглу официально развелись. Исполнительница подчеркивала, что никогда не препятствовала общению и встречам бывшего мужа с Софией.

В июне 2023 года Налчаджиоглу женился на украинке, которая на 19 лет его моложе, однако через несколько месяцев появились слухи об их расставании — подписчики обратили внимание, что супруги отписались друг от друга в соцсетях, а Лилия удалила все фотографии с мужем. Бизнесмен позже подтвердил, что их союз распался, а он уже счастлив с другой девушкой.