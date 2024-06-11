Валя Карнавал показала лицо без макияжа

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала на камеру естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

22-летняя исполнительница запечатлела свое лицо крупным планом вполоборота во время поездки в автомобиле. При этом знаменитость надела темно-серую футболку и распустила волосы, сделав небрежную укладку.

© Соцсети

В то же время она отказалась от макияжа, продемонстрировав особенности кожи. «8:18», — указала в подписи к кадру звезда.

Ранее в июне Валя Карнавал также снялась в постели в коричневом кроп-топе и кружевных трусах-шортах.