Какие пластические операции помогли Решетовой стать похожей на Алсу

Еще несколько месяцев назад Алсу говорила, что в ее отношениях с мужем Яном Абрамовым царит идиллия. Но недавно она удивила поклонников заявлением о разводе с супругом. В Сети вновь начали ходить слухи о связи бизнесмена с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Многие отмечают, что модель стала очень похожа на певицу после нескольких пластических операций.

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Пластический хирург Владимир Плахотин пояснил, что Решетова и Алсу относятся к одному типажу внешности.

Как пояснил хирург, сейчас многие стараются походить на этот типаж. Девушки делают маленький носик, высокие скулы и пухлые годы. Такую внешность Плахотин назвал трендом, который актуален не только в России, но и за рубежом.

Эксперт добавил, что Решетова тщательно «поработала» над внешностью. Она сделала пластику носа, булхорн (удаление небольшого участка кожи между носом и верхней губой — прим. «Страсти»), височный лифтинг и пластику нижних век.

«Барышня „жестко на ботоксе“, у нее проработаны скулы, удалены комки биша, думаю, чуть увеличен подбородок. И, конечно, введены филлеры в губки, но это сейчас у всех, практически не считается за процедуру. В общем была девушка, а сделали из нее эдакую куклу Барби», — цитирует пластического хирурга Teleprogramma.pro.



Слухи о разводе стали ходить еще год назад, но певица опровергала их. Она публиковала счастливые фото с Абрамовым и хвасталась тем, что муж преподносит ей подарки. Говорили и о любовницах бизнесмена. Так, ему приписывали роман с бывшей избранницей рэпера Тимати Анастасией Решетовой и Викторией Лопыревой.

Ранее мы писали, что, по слухам, артистка уже год не живет вместе с мужем Яном Абрамовым.