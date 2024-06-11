61-летняя Деми Мур вышла в свет в наряде за 600 тысяч рублей

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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61-летняя звезда фильма «Привидение» посетила в Нью-Йорке премьеру ленты Brats, где исполнила одну из ролей. Для мероприятия она выбрала белый костюм, состоявший из жилета без рукавов и удлиненных брюк с широкими штанинами итальянского бренда Schiaparelli. При этом оба предмета гардероба оказались украшены золотистой фурнитурой.

Кроме того, знаменитость примерила кроссовки упомянутой марки, золотистые носы которых были выполнены в форме пальцев ног. Известно, что общая сумма продемонстрированных ею вещей составила 5422 фунта (примерно 600 тысяч рублей.)

В мае Деми Мур объяснила любовь к оголению во время съемок в фильмах вопреки возрасту.