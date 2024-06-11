Какую косметику обязательно нужно взять с собой в отпуск

Когда мы махом перемещаемся из привычного климата средней полосы в знойную жару, наша кожа требует изменений в уходе, чтобы сохранить ее здоровье и жизненную силу. Экзотическое жаркое лето приносит с собой обилие солнечного света, повышенную влажность и множество видов активного отдыха — все это может негативно сказаться на состоянии кожи лица и тела.

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Особенности жаркого сезона

Летний сезон ставит перед нашей кожей уникальные задачи. Повышение температуры и влажности может привести к чрезмерному выделению жира, а длительное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца — вызвать различные повреждения: от солнечных ожогов до преждевременного старения. Поэтому для эффективной борьбы с сезонными изменениями очень важно адаптировать свой бьюти-уход.

Основные принципы летнего ухода за кожей

Краеугольным камнем летнего ухода за кожей является надежная защита от солнца.

«Ультрафиолетовые лучи, особенно UVA и UVB, известны своим пагубным воздействием на кожу. Использование солнцезащитного крема широкого спектра действия с SPF 30 или выше не только предотвращает солнечные ожоги, но и защищает кожу от преждевременного старения и риска развития рака кожи. Наносите солнцезащитный крем каждые два часа, особенно если вы долго находитесь на открытом воздухе или плаваете», — напоминает косметолог Ирина Созинова.



Легкая формула

Косметика для отдыха на курорте или для знойных дней в родном городе должна быть легче зимней. В жару, когда поры расширены, а выработка кожного сала повышена, лучше избегать плотных кремов и масляных основ, поскольку лишние высыпания на лице, угри и воспаления никому не нужны. Выбирайте кремы и сыворотки на водной основе.

От декоративной косметики в отпуске лучше отдохнуть, но легкие тинты, минеральная пудра и водостойкие туши позволят вам быть настоящей звездой пляжной вечеринки. Главное, не забывать умывать лицо перед заплывами в море и бассейне и, конечно, на ночь.

Гидратация

Летняя жара может обезвоживать организм в целом и кожу в частности, что приводит к тусклому и усталому виду. Питье большого количества воды очень важно для поддержания внутренней гидратации, которая отражается на коже.

«Перейдите на более легкий увлажняющий крем на водной основе, чтобы увлажнить эпидермис и не усугублять его жирность. Сыворотки с гиалуроновой кислотой отлично впитывают влагу, обеспечивая коже упругость и сияние», — рассказывает Ирина.



Антиоксиданты

Включение антиоксидантов в уход за кожей летом жизненно необходимо. Они борются со свободными радикалами, образующимися под воздействием солнца, загрязненной окружающей среды и других стрессовых факторов.

«Особенно полезен витамин С, который не только обеспечивает антиоксидантную защиту, но и осветляет кожу и выравнивает ее тон. Наносите сыворотку с витамином С утром под солнцезащитный крем, чтобы усилить защиту и омоложение», — предлагает Ирина.



Мягкое отшелушивание

Регулярное отшелушивание необходимо для удаления омертвевших клеток кожи, которые могут забивать поры и приводить к появлению высыпаний, особенно летом, когда мы больше потеем. Однако выбирайте мягкие отшелушивающие средства и ограничивайтесь 1—2 разами в неделю, чтобы не лишить кожу естественных масел.

«Предпочтительнее использовать химические отшелушивающие средства, такие как AHA (гликолевая кислота) или BHA (салициловая кислота), поскольку они равномерно отшелушивают кожу и снижают риск раздражения», — настаивает Ирина.



Уход после солнца

Несмотря на все меры предосторожности, воздействие солнца иногда неизбежно. Уход после солнца очень важен для успокоения и восстановления дермы. Гель растения алоэ вера известен своими охлаждающими и заживляющими свойствами, что делает его отличным выбором для успокоения обгоревшей на солнце кожи. Кроме того, средства, содержащие ниацинамид, помогают восстановить кожный барьер и повысить упругость.

Корректировка образа жизни для улучшения здоровья кожи

Очень важно помнить и о неочевидных, но таких важных правилах бьюти-рутины.

Диета и питание

Включите в рацион фрукты, овощи и нежирные белки, чтобы обеспечить кожу необходимыми витаминами и антиоксидантами для борьбы с летним стрессом. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов и омега−3 жирных кислот, такие как ягоды, орехи и жирная рыба, особенно полезны для здоровья кожи.

Оставайтесь в тени

По возможности ищите тень в период с 10 до 16 часов, когда ультрафиолетовое излучение максимально. Ношение защитной одежды, широкополых шляп и солнцезащитных очков может еще больше снизить вред от солнца.

Регулярное очищение кожи

«Скопление пота, масла и грязи летом может закупорить поры и привести к появлению высыпаний. Мягкое, некомедогенное очищающее средство поможет сохранить кожу чистой, не лишая ее естественной влаги», — объясняет косметолог.



Берегите глаза и губы

Кожа вокруг глаз и губ более тонкая и нежная, поэтому она более восприимчива к повреждениям. Используйте средства, специально разработанные для этих зон, для увлажнения и защиты от солнца.