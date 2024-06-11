Стилист объяснил кардинальную смену имиджа Насти Ивлеевой

Звездный стилист Александр Данилов прокомментировал кардинальное преображение блогера Насти Ивлеевой. После «голой» вечеринки она отстригла волосы и покрасила их в каштановый цвет, хотя много лет ходила только со светлыми локонами. И хоть эксперт считает, что «отмыться» при помощи прически у телеведущей не получилось, новый имидж ей все же идет.

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В беседе с порталом «Страсти» Данилов отметил, что раньше Ивлеева была похожа на наркоманку с анорексией. Однако сейчас на нее вновь стало приятно смотреть. И дело не только в смене цвета волос, но и в том, что Настя немного поправилась.

«Хорошо, что хоть поправилась. Уже на наркоманку не стала похожа. Сейчас она как азиатская блогерша. Такая молоденькая, лет 10 она точно скинула. Ей идет, прикольно, почему бы нет. Стала похожа на человека», - заявил Александр.



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По мнению стилиста, главной целью Насти была не смена имиджа, а очищение репутации. Но стать другим человеком при помощи новой прически блогеру не удалось.

«Как смыть грязь и стыд? Естественно, преображением. Меняется прическа, меняется стиль, цвет волос. Ивлеева была блондинкой, все ее помнят худощавой, похожей на наркоманку, анорексичку, и все в этом роде. А тут человек просто берет после «голой» вечеринки меняет стиль. Естественно, у людей картинка в голове меняется. Привыкли к одной, теперь она другая. Но все равно до конца не отмыться. Пятно осталось надолго», - поделился стилист.



Показательным Данилов считает открытие ресторана Ивлеевой, после которого ее вновь раскритиковали за неоднозначную концепцию и слоганы.

«Вот она открыла ресторан. Типа такая: «Я шатенка, я поменяла имя, теперь я другая». Но нет, люди нашли, к чему придраться. У нас на самом деле мир сейчас двойных стандартов. Сто раз думаем, прежде чем что-то сделать, что-то сказать, куда-то выйти и так далее», - сказал стилист.



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