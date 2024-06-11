Стилист призвал носить туфли с цветами в стиле 2000-х

Звездный стилист Алеко Надирян назвал трендовую обувь на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 121,6 тысячи подписчиков.

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Специалист призвал россиянок носить туфли с цветами в стиле 2000-х. «А на случай, если у вас есть открытые босоножки и не хочется покупать новую пару, воспользуйтесь лайфхаком: просто закрепите флористичную заколку на перемычку», — посоветовал он.

Свои слова Надирян проиллюстрировал фотографиями инфлюэнсеров, которые примерили упомянутые изделия, сочетая их с юбками макси и платьями разной длины.

Ранее в июне Нюша показала тапки за 70 тысяч рублей. 33-летняя исполнительница разместила снимок, на котором продемонстрировала резиновые тапки темно-коричневого цвета бренда Loewe за 790 долларов.