Похудевшая Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда

Британская певица Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда. Об этом пишет Daily Mail.

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По ее словам, она запаниковала, когда узнала, что марка Spanx перестала выпускать изделия для коррекции фигуры. В связи с этим исполнительница попросила своих друзей выкупить остатки товаров.

«Я ношу их с 16 лет, поэтому доверяю им. Это как половина моей жизни. Я знаю, что они не сексуальны. Но мне нравится чувствовать себя в безопасности, когда надеваю их под платья», — призналась похудевшая на 45 килограммов артистка.



В феврале Адель ответила на слухи о неожиданных изменениях лица. Так, она призналась, что является обладательницей больших от природы губ.