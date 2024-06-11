Инстасамка выпустит одежду из переработанного мусора

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, объявила во «ВКонтакте» о сборе пластика.

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«Все знают, какой огромный ущерб мы наносим самим себе и планете, сталкиваясь с ежедневной неправильной утилизацией пластика», — рассказала исполнительница.



Зотеева запустила проект, цель которого — создать коллекцию одежды из переработанного пластика. Таким образом артистка хочет внести вклад в борьбу с пластиковым загрязнением. Она призвала поклонников сдавать мусор в экопункты своего города. Исполнительница отметила, что все доходы с продажи мерча перейдут в фонд по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью.

В мае Инстасамка призналась, что скандал с визажистами в 2021 году имел постановочный характер.

Зотеева вспомнила, что с порога начала уговаривать визажисток поучаствовать в спланированном скандале. Она предложила им сменить маникюр, чтобы никто не узнал их. Артистка уточнила, что все было обговорено заранее и «ни один визажист не пострадал». Видео с якобы конфликтом было снято с первого дубля.