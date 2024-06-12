Топ-5 летних образов от Ольги Серябкиной

Одна из самых сексуальных певиц российского шоу-бизнеса Ольга Серябкина может позволить себе носить все, что угодно. О таком теле, как у нее мечтают миллионы женщин. Однако, что же выбирает для повседневных прогулок экс-участница группы SEREBRO?

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Недавно одно довольно авторитетное мужское издание в очередной раз назвало имя Ольги Серябкиной в числе самых сексуальных женщин России. И пусть бывшая подопечная Максима Фадеева оказалась не на первом месте, выглядит она при этом просто сногсшибательно, что всячески демонстрирует, продолжая экспериментировать с образами. Ну, а мы предлагаем взять на заметку пять летних ансамблей звезды.

Темное длинное платье с глубоким декольте и оригинальным кроем — отличное решение для прогулки по городу или для свидания с мужем. Наряд Ольга дополнила удобными босоножками на невысоком каблуке, а волосы собрала в аккуратный пучок.

Прогулки по улочкам старой Европы требуют в первую очередь удобной обуви и здесь просто не обойтись без кроссовок. Ну, а яркий ансамбль, состоящий из мини-юбки и полосатой рубашки поверх кроп-топа — классно смотрится на снимках.

Нельзя забывать, что Серябкина мать маленького сына и ей просто необходимо выбирать для семейных прогулок что-то удобное и не сковывающее движений. Длинный сарафан с разрезами по бокам дарит ощущение свободы и отлично смотрится с босыми ногами, а также позволяет при необходимости угнаться за непоседливым Лукой.

Пляжный образ от Ольги — дань главному тренду этого лета — цветам. Асимметричный кроп-топ и длинная юбка с разрезом почти во всю длину правой ноги — дарит ощущение легкости и непосредственности, делая певицу чем-то похожей на русалочку.

Более привычный для поклонников артистки наряд — облегающее стройную фигуру экстремально короткое розовое платье, дополненное босоножками на высоком каблуке. Стильная обувь сделала ноги Ольги визуально еще стройнее, а образ более женственным и сексуальным. Не удивительно, что каблук никогда не выходит из моды.