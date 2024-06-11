Звезда «Γaрдемaринoв» снялась в мокром платье без белья

Звезда «Γaрдемaринoв» Ника Здорик снялась в мокром платье без белья. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии в откровенном образе.

© Соцсети

Артистка говорила, что в период активных съемок ее лицо должно быть идеальным, без отеков, а кожа — без изъянов. По словам Здорик, ради этого она перестает есть и пить жидкость после 18:00, отказывается от сладкого и мучного, а в зимнее время по несколько часов проводит на морозе, гуляя на улице. Актриса подчеркивала, что последний метод является самым действенным.

© Соцсети

Звезда признавалась в соцсетях, что для нее эталоном женственности всегда была и остается мать. По мнению знаменитости, ей генетически повезло с внешностью и, глядя на родительницу, она поняла, что в любом возрасте можно быть привлекательной.

Актриса выросла в Обнинске в многодетной семье. Здорик отмечала в интервью, что, живя в Москве, очень скучает по родным и в свободное время старается приезжать к ним в гости. Артистка в 2023 году окончила театральный институт имени Бориса Щyкинa, многим зрителям она известна по роли Александры в четвертой части «Γaрдемaринoв».