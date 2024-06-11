Жена Стаса Михайлова показала фигуру в обтягивающем костюме

Жена певца Стаса Михайлова показала фигуру после похудения. Инна Михайлова позировала перед зеркалом в обтягивающем спортивном костюме и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Делаем не пельмешки, а орешки», — отметила она.



Супруга артиста последовала примеру мужа, который похудел на 17 килограммов. Исполнитель перешел на интервальное питание, убрал из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Михайлов подчеркивал, что также каждый день занимается спортом, даже если ему не хочется идти на тренировку. По словам артиста, он ругает себя за лень, поэтому старается не нарушать режим.

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Жена певца признавалась в соцсетях, что после изменения образа жизни стала весить 67 килограммов, и она довольна таким результатом.

В 2011 году исполнитель официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Инной Пономаревой (в девичестве. — Газета.Ru), которая до этого 15 лет была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом. Спортсмен рассказывал в интервью, что бывшая жена просила не устраивать разборок с Михайловым и не поднимать на него руку. Но, по словам футболиста, такого у него и в мыслях не было, несмотря на тяжелое расставание. У экс-супругов двое общих детей: дочь Ева и сын Андрей.

У Михайлова от Пономаревой двое детей: 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. А также артист принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака и дочери Дарьи от экс-возлюбленной — двоюродной сестры певицы Валерии. По словам исполнителя, он выстроил нормальные отношения с матерями детей и они не препятствуют их общению.