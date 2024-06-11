Жена Стаса Михайлова показала фигуру в обтягивающем костюме

Жена певца Стаса Михайлова снялась в обтягивающем костюме после похудения
Жена певца Стаса Михайлова показала фигуру после похудения. Инна Михайлова позировала перед зеркалом в обтягивающем спортивном костюме и поделилась кадрами в соцсетях.
«Делаем не пельмешки, а орешки», — отметила она.
Супруга артиста последовала примеру мужа, который похудел на 17 килограммов. Исполнитель перешел на интервальное питание, убрал из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Михайлов подчеркивал, что также каждый день занимается спортом, даже если ему не хочется идти на тренировку. По словам артиста, он ругает себя за лень, поэтому старается не нарушать режим.
Жена певца признавалась в соцсетях, что после изменения образа жизни стала весить 67 килограммов, и она довольна таким результатом.
В 2011 году исполнитель официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Инной Пономаревой (в девичестве. — Газета.Ru), которая до этого 15 лет была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом. Спортсмен рассказывал в интервью, что бывшая жена просила не устраивать разборок с Михайловым и не поднимать на него руку. Но, по словам футболиста, такого у него и в мыслях не было, несмотря на тяжелое расставание. У экс-супругов двое общих детей: дочь Ева и сын Андрей.
У Михайлова от Пономаревой двое детей: 14-летняя Иванна и 11-летняя Мария. А также артист принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака и дочери Дарьи от экс-возлюбленной — двоюродной сестры певицы Валерии. По словам исполнителя, он выстроил нормальные отношения с матерями детей и они не препятствуют их общению.