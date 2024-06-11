42-летняя Наталья Подольская прошлась по пляжу в купальнике

Российская певица Наталья Подольская показала видео в откровенном наряде на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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На размещенных кадрах 42-летняя исполнительница предстала во время проходки по песчаному пляжу в черном раздельном купальнике. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

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Вдобавок она повязала на голову ярко-оранжевую бандану, дополнив образ солнцезащитными очками. Кроме того, звезда распустила длинные волосы и отказалась от макияжа на лице.

В мае Наталья Подольская поделилась откровенной фотосессией в честь 42-летия. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в черном кожаном комплекте белья и коричневых длинных сапогах, соединяющихся поясом на талии.