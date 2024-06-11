Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенном образе на новых фото из Москвы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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24-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном наряде, который включал в себя мини-шорты и обнажавший живот топ с длинными рукавами. Также она примерила остроносые сапоги до середины голени со шнуровкой, скомбинировав их с гетрами.

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Кроме того, знаменитость уложила волосы в гладкий низкий пучок и подчеркнула губы коричневой помадой. В то же время в качестве аксессуара звезда выбрала массивные солнцезащитные очки.

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