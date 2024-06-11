Четыре прически на выпускной, если у вас тонкие волосы

Выпускной — один из самых ярких праздников в жизни любой девушки. Но для идеального образа мало выбрать трендовое платье, прическа играет не меньшую роль. Обладательницам тонких волос сложнее сделать укладку, которая продержится до утра. Ксения Бохо, топ-визажист и мастер по прическам, подсказала варианты укладок, которые придадут объем и не подведут в последний вечер в компании одноклассников.

Пляжные локоны

Для легкой, трендовой укладки вам потребуются: утюжок для волос, соляной спрей для укладки, лак для волос и пудра для прикорневого объема. На самом деле, нет четких правил, по которым нужно создавать пляжные локоны. Единственная рекомендация от стилиста — локоны, обрамляющие лицо, нужно крутить по направлению от лица, это и создает тот крутой эффект «ветра в волосах». Распределяем соляной спрей на чистые и сухие волосы от корней до кончиков. После высыхания начинаем завивать локоны в произвольном порядке, оставляя конец каждой прядки прямым примерно на 4—5 см. Ксения рекомендует каждый локон обязательно фиксировать лаком, что прическа была упругой. После завершения укладки нанесите немного пудры для объема в корни волос, взбейте руками и еще слегка сбрызните лаком.

Хвост или пучок на основе пляжных локонов

Эти локоны потому так и любимы всеми стилистами и женщинами, что на их основе можно собирать множество причесок, эту мысль подтверждает наш стилист. Достаточно собрать низкий или средний хвост при помощи резинки, выпустить пряди у лица и слегка подтянуть их вверх на макушке, таким образом совершенно новый «лук» готов. По такому же принципу можно действовать и с пучком. Выберите какой вариант вам больше нравится — средний или низкий — и подколите волосы в хаотичном порядке при помощи невидимок, оставляя некоторые пряди свободными. Закрепите прическу лаком.

Гладкие прически с использованием глиттер-гелей или страз

Уже который сезон в моде гладкость в прическах. Но это не значит, что они скучные и нельзя их разнообразить интересными акцентами. Самый простой вариант — сделать гладкую прическу интереснее, используя стразы на клейкой основе. Приобрести их можно на маркетплейсах. Выберите оттенок страз под наряд или в цвет аксессуаров и эффектно украсьте одну сторону прически стразами, можно в хаотичном порядке. Ксения поясняет, что стразы можно заменить на гриттер-гель. Тем более их сейчас большое количество на любой вкус. Нанести гель можно как на отдельные пряди, так и на большую поверхность волос, отходящую от пробора. Вы точно не останетесь незамеченной. А любой гладкий хвост и пучок можно создать с помощью расчески-гребня с частыми зубцами, геля или воска для укладки, утюжка, которым предварительно нужно вытянуть все сухие волосы.

Аксессуары для волос

На гладких прическах отлично смотрятся разнообразные аксессуары для волос. Выбирайте любые украшения со стразами или бусинами, ободки, заколки, яркие невидимки — все это украсит образ и сделает его цельным и завершенным. Как плюс, это отличный способ самовыражения.