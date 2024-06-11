Подходят ли декольте и голый живот для возраста 45+

Мы живем в мире, который одержим идеей молодости и страхами старения. В результате в возрасте уже после 30 лет мы чувствуете давление, заставляющее нас «выглядеть» моложе, следуя модным тенденциям, которые создаются для молодых и стройных. Другая сторона медали — людей после 50 для моды как бы не существует. Кажется, будто после этой возрастной отметки нужно просто молча замотаться в балахон невзрачного цвета и вообще начать одеваться по принципу «скучно, удобно, практично и…некрасиво». Но это неправильный подход. С обеих его сторон.

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Что такое мода

Это то, что появляется в большинстве коллекций именитых брендов. То, что будут носить все сегодня — и что завтра перестанет быть актуальным. Так устроена коммерческая изнанка мира моды — продавать, продавать все больше и быстрее. Но эти игры хороши (да и то под вопросом) для молоденьких девчонок. А если у них еще и хорошая фигура, то они в принципе могут примерять на себя все, что угодно.

С возрастом важнее становится стиль

«После условны× 40 становится понятно, что есть вещи, которые вам просто не подходят, будь они сто раз модными. Есть вещи, которые вам просто не нравятся — просто потому что нет, и все. Вам нужен стиль, который не столько будет прятать ваши седые волосы или лишние килограммы, сколько продемонстрирует вашу яркую индивидуальность. Это на самом деле важнее, чем просто следование легким трендам капризной моды, которые могут не подойти вашему изменившемуся телу. Или вашему сложившемуся характеру и образу жизни», — рассуждает стилист Маша Ведерникова.



Слишком много макияжа

Хотите мгновенно состарить себя? Нанесите слишком много косметики. Нет, никто не призывает смыть все с лица, убрать волосы в пучок и перестать заботиться о себе — это другая крайность. Но, к сожалению, когда женщина в возрасте наносит слишком много макияжа, она рискует выглядеть непривлекательно, грубо или ненатурально.

«С возрастом у вас естественным образом появляются мелкие морщинки и проявляется текстура кожи. Это нормально! Но когда вы накладываете на них тяжелые слои макияжа, они плохо держатся. Более того, ваши мелкие морщинки только подчеркнутся», — объясняет Маша.



Не нужно поливать себя и диким количеством странных духов (как будто у вас с утра дрогнула рука и вы вылили на себя пол-флакона, а потом с горя вылили и вторую половину уж заодно).

Что делать вместо этого? Уменьшите количество слоев косметики и не старайтесь молодиться. Избегайте блесток в тенях для век — они просто застрянут в складках. Вместо них выбирайте матовые тени — вы заметите огромную разницу. И подобрать интересный парфюм, который вы будете использовать умеренно.

Декольте

Принято считать, что декольте — это признак силы. Демонстрация большего количества тела может казаться сексуальной зрелостью и раскрепощенностью, но для женщин в возрасте это выглядит отчаянно и непривлекательно. Кстати, уверенности и женственности вам придаст вовсе не откровенное декольте. Это происходит из глубины вашей души. Одежду можно просто использовать как дополнительное выражение прекрасной, зрелой женщины, которой вы являетесь.

«Покажите свою манящую женственность с помощью роскошных тканей, таких как шелк, атлас и кашемир. Используйте интересные аксессуары и глубокие цвета, которые вам подходят, чтобы воплотить свою природную чувственность, не выглядя при этом отчаянной или ищущей внимания», — предлагает Маша.



Мешковатая и негабаритная одежда

Каждый год появляется новая модная тенденция, включающая в себя одежду в стиле оверсайз. Мы видим знаменитостей и молодых женщин в мешковатых брюках, объемных рубашках или растянутых свитерах. Возможно, у вас тоже возникнет соблазн носить их, потому что вы думаете, что они могут скрыть лишний вес или другие «недостатки» вашего тела с возрастом.

«Однако вместо того, чтобы скрывать все эти недостатки, мешковатая одежда, наоборот, подчеркивает их — вспомним образ „училка в школе“ или „бухгалтер Марьвасильна“. Так неприглядно можно выглядеть и в 30 лет, и в 60, и возраст тут вообще ни при чем», — уверяет стилист.



Но есть одно исключение. Можно носить модную свободную одежду внизу, но при условии, что у вас есть хорошо сидящий блейзер или облегающий свитер, топ из хорошего трикотажа по фигуре (с правильно подобранным бюстгалтером!).

Или вы будете отлично смотреться со свитером-оверсайз, если на вас облегающий низ, например, джинсы-скинни. Избегайте мешковатой одежды, закрывающей все тело. Это просто не подходит зрелым женщинам!

«Но не заходите слишком далеко в „приталенность и затянутость“ — избегайте слишком облегающих вещей, так как это подчеркнет вашу фигуру, которая, естественно, изменилась с возрастом», — предупреждает Маша.



Светлые, нейтральные цвета или унылые принты и текстуры

Нет, вы не должны перестать носить нейтральные цвета, но вы должны избегать того, чтобы весь ваш наряд, украшения и аксессуары были одинакового светлого нейтрального цвета. Такой монохроматический образ слишком суров для возрастной кожи.

«Особое замечание для женщин с очень контрастной от природы внешностью (единственный тип зрелых женщин, которые могут носить черный цвет). Следите за тем, чтобы вся ваша одежда, украшения, обувь и аксессуары не были только черными. Этот цвет прекрасен для вас, но вы можете добавить смелые и яркие оттенки, чтобы придать наряду больше интереса и индивидуальности», — подчеркивает Маша.



Остальным стоит обратить внимание на коричневый, синий или серый в качестве самой темной базы (теплой или холодной зависит от цветотипа), после чего добавлять контрастные светлые цвета. К слову, чисто белый тоже подходит далеко не всем!

Каблуки

Хотя каблуки традиционно считаются женственными, кажется, мы придаем им слишком большое значение. Они не нужны для того, чтобы чувствовать себя сексуальной, и, на самом деле, они ужасно вредны для ваших стоп, коленей и бедер! Они чаще приводят к мозолям и проблемам со спиной, чем к повышению уверенности в себе.

К счастью, существует огромное множество удобной обуви: сникерсы, балетки, туфли на каблуке киттен-хилл, кроссовки, мокасины, эспадрильи, классические ботинки на протекторе.

«Только умоляю, не носите эту обувь на невнятном каблуке в 5 см до середины голени высотой и с непонятным носом! Эти уродливые ботильоны не подходят вообще никому и ни в каком возрасте, независимо от фигуры и веса», — настаивает Маша.



Кроп-топы и слишком короткие шорты

Будем откровенны, это модный стиль для подростков и молодых женщин. Вы видите, как звезды и модные блогеры с легкостью их носят, хотя им тоже может быть за 50. Но, во-первых, это их профессия — привлекать к себе внимание, во-вторых, чаще всего это все же образ для СМИ. А в реальной жизни селеюрити все же одеваются попроще.

Вы можете быть сексуальной, не открывая слишком много тела. Одна из самых приятных вещей в жизни женщины за 50 — это, по большому счету, безразличие, что там подумают окружающие. И это включает в себя отсутствие необходимости кого-то привлекать и убеждать в своей неотразимости. Реальной или мнимой.

«Можно носить футболки и шорты — только убедитесь, что они достаточно прикрывают живот и бедра! Рубашки могут быть облегающими, но не тесными. Вы также будете отлично смотреться в шортах бермудах, длина которых находится на уровне коленей», — рассказывает Маша.



Слишком много старомодных вещей

Например, не стоит миксовать в образе твидовую юбку по колено, броги и колготки телесного цвета. Все эти вещи вернут вас на несколько десятилетий назад, но не в крутом, винтажном смысле! Они просто заставят вас выглядеть намного старше, чем вам хотелось бы.

Нет никаких причин, по которым вы должны начинать завивать волосы, красить их голубой синькой или ярко-оранжевый хной, или собирать в непонятный пегий пучок, носить «удобную и практичную», но на самом деле — просто никакую стрижку и идти по стопам своей мамы или бабушки, когда речь идет о моде за 50. То, что носили они, было модными тенденциями их лет, или их полным отсутствием, но это не для вас!

Обращайте внимание на детали

А вот яркая помада, стильные очки, броши, серьги и другие украшения позволительны в любом возрасте — жемчуг и золото, серебро, бронза и яркий пластик, бриллианты или хорошая бижутерия, шелковые платки, перчатки, шляпы. Смешивайте и играйте, наслаждатесь и смейтесь. Помните, что акценты очень важны, поэтому подбирайте их не спеша и с удовольствием.

И помните — «самые стильные пожилые люди не следуют вообще никаким правилам, и это одна из причин, по которой они являются непреходящими иконами стиля», — любила говорить легендарная Айрис Апфель, а уж она кое-что понимала в том, как следует одеваться женщине после 45. И даже после 99.