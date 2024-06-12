Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в купальнике для рекламы водки с содовой собственного бренда Sprinter. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер позировала перед камерой в крошечном синем бикини, обливая свою фигуру газировкой с водкой. Ей также сделали укладку с локонами и вечерний макияж. Вместе с ней в кадре были модели в купальниках. Съемка была приурочена к новой летней рекламной кампании бренда Sprinter.

До этого Кайли Дженнер в рваных шортах вышла на трассу раздавать водку с содовой. А 11 мая миллионерши Кайли и Кендалл Дженнер встали за барную стойку в Лас-Вегасе на совместном мероприятии текилы Кендалл Drink818 и коктейля Кайли Sprinter.

В марте Кайли Дженнер опубликовала первые фото рекламы своего бренда напитков Sprinter. Кайли Дженнер позировала без белья, обливая свое тело алкогольным низкокалорийным газированным напитком на основе водки.

Ранее бывшие бойфренды Кайли Дженнер подрались на Каннском кинофестивале.