Главные тренды лета 2024

Лето — идеальное время, чтобы добавить в гардероб яркие и насыщенные оттенки и интересные фактуры. Подглядеть последние модные тренды можно на неделях моды или в социальных сетях у инфлюэнсеров, а также — в этом материале. «Лента.ру» рассказывает, какие тенденции актуальны летом 2024 года.

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Летние тренды 2024 года

Короткие шорты

Ультракороткие шорты пришли на смену ультракоротким юбкам, представленным Miu Miu в 2022 году, и шокировали публику, пожалуй, даже больше. Некоторые дизайнеры настолько трансформировали привычный летний предмет гардероба, что он перестал быть похожим на шорты и стал чем-то средним между нижним бельем, поясом и продолжением блузки.

Необычные материалы, стразы, бахрома — дизайнеры украшают шорты, как только возможно



Однако на городских улицах такие смелые модели пока все же не прижились и остались стильным нарядом для инфлюэнсеров и моделей. Тем не менее если все же хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетать короткие шорты с объемными бомберами, футболками и топами или рубашками.

Брюки с высокой посадкой

Если вы думаете, что брюки с завышенной талией — уже прошлый век, дизайнер Джонатан Андерсон определенно против. Отпраздновав свой десятилетний юбилей на посту креативного директора Loewe, он представил новый фасон брюк с ультравысокой посадкой — настолько высокой, что в них есть специальный корсет, позволяющий поясу не спадать вниз при ходьбе.

Эта модель действительно значительно удлиняет ноги и помогает придать образу особую элегантность и утонченность



Рубашка поло

Еще один тренд, который, казалось бы, уже был в прошлых сезонах, но по-прежнему нравится дизайнерам, — рубашки поло. Больше всего их любит итальянка Миучча Прада, возглавляющая бренд Miu Miu и предлагающая сочетать их практически с любой обувью и одеждой: от кроссовок и сапог до мюлей и босоножек на каблуке, от мини-юбок и платьев до мужских шорт. Атмосферу роскошного загородного клуба поддерживают также Dries Van Noten, DSquared2, Chanel и The Row.

Брюки капри

Да, те самые короткие брюки из нулевых вернулись. Модельеры советуют не углубляться в спортивную тему и носить более классические варианты из вискозы или денима. Такие есть, например, у Coperni и Casablanca, а у Blumarine — из кожи. Рекомендуем выбирать не слишком короткие модели, до середины голени или чуть выше, а также не увлекаться металлизированными оттенками — они добавляют силуэту объем и могут испортить общее впечатление от образа.

Прозрачная юбка

Спустя несколько сезонов, во время которых с подиумов не сходили платья-комбинации, майки на бретельках и прочие вещи в бельевом стиле, дизайнеры решили пойти дальше и вознести на пьедестал еще один модный элемент женской одежды — прозрачную юбку. По мнению модельеров, эта пикантная вещь может стать частью как вечернего наряда, так и повседневного, потому что отлично впишется в эстетику office siren. Louis Vuitton — носить их в два слоя и надевать вместе с бомбером и массивным ремнем.

Розы

Цветы, а точнее розы, стали одной из главных тем на прошедших неделях моды — в коллекции Simone Rocha нежные бледные бутоны были Ричарда Куинна и Рэй Кавакубо. На ежегодном балу Met Gala, прошедшем в ночь на 7 мая, в пальто с цветочными аппликациями появилась и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур.

Глубокое декольте

Раньше считалось, что глубокое декольте уместно только с коктейльным нарядом, однако в последнее время оно постепенно входит в повседневный гардероб. Спортивные топы, деловые блузки, вечерние платья — все эти предметы гардероба могут быть чуть более дерзкими за счет глубокого выреза, и ведущие дизайнеры утверждают, что стыдиться здесь нечего.

Главное — позаботиться о подходящем бюстгальтере, ну, или совсем от него отказаться



Сдержанность

Еще один тренд (и полная противоположность некоторым предыдущим) — сдержанный классический стиль, которого придерживались иконы стиля Кэролин Бессетт-Кеннеди и принцесса Диана. Его главные атрибуты — монохромные цвета, плавные линии и простой силуэт, подчеркивающий женственность. Найти юбки-карандаши, шелковые рубашки и туфли на невысоком каблуке в стиле 1990-х в этом году можно в коллекциях Proenza Schouler, Max Mara, Bottega Veneta и Gucci.

Свадебный стиль

Кто сказал, что надеть свадебный наряд можно только один раз в жизни? В этом сезоне многие дизайнеры — от Versace до Max Mara — переосмыслили формат свадебного платья и создали для своих моделей более повседневные образы: укороченные, свободные, в бежевых и молочных тонах. Так что теперь ждать предложения руки и сердца, чтобы примерить на себя образ невесты, совершенно необязательно — главное, выбрать правильный салон и дать волю фантазии.

Деним

Лучший способ стилизовать пару джинсов этим летом — создать total denim look, то есть одеться в джинсовое с головы до ног. В идеале стоит подобрать куртку и брюки одинакового цвета, можно и разнообразить верх или низ с помощью аппликаций или вышивок.

Есть и еще один вариант, для самых смелых, — надеть прямые джинсы белого цвета, а куртку к ним подобрать нежно-голубого или глубокого синего оттенка с небольшими потертостями



Морской вайб

Одна из самых ярких и хулиганских тенденций лета 2024 года — мода на все морское. Матросские воротнички и тельняшки, украшения в виде морских узлов и ракушек, сочетание красного и синего принта, золотые пуговицы — простор для экспериментов огромен. В качестве референсов можно взять последние коллекции Adeam, Nili Lotan и Max Mara или посмотреть фильм «И Бог создал женщину» (1956) с секс-символом 1950-1960-х годов Бриджит Бардо.

Актуальные цвета летом-2024

Самый модный цвет в каждом сезоне этого года — персиковый (Peach Fuzz), который еще несколько месяцев назад выбрал институт цвета Pantone. Однако к июню многим модницам он уже успел чуть надоесть, поэтому трендсеттеры предлагают обратить внимание на следующие пять оттенков.

Ярко-красный

Красные и бордовые оттенки появились на подиумах еще в прошлом году, и, кажется, совсем не планируют их покидать. Hermès представил на одном из последних показов красное пальто, Bottega Veneta — кожаное платье без бретелек, а Burberry — брючный костюм.

Наряду с белым красный стал одним из атрибутов стиля тихой роскоши



Но те, кому хочется создать более чувственный образ, могут вдохновиться драпированным мини из коллекции Jacquemus Les Sculptures или прозрачным кружевным платьем Alexander McQueen.

Зеленый

Компания Highsnobiety провозгласила зеленый цвет главным конкурентом красного в 2024 году и не ошиблась. В новой коллекции Ferragamo один из самых заметных нарядов — строгий темно-зеленый кожаный костюм, у Saint Laurent — трикотажное мини-платье цвета хаки. В мятном платье от Acne Studios уже появилась певица Розалия, а новый креативный директор Gucci Сабато де Сарно представил на своем первом показе дерзкий дуэт яркого зеленого пиджака и коротких шорт. Прелесть зеленого в многообразии его оттенков — от оливкового до изумрудного — поэтому можно смело выбирать тот, который подходит именно вам, и быть уверенной, что без внимания вы не останетесь.

Белый

Французский журнал Numéro провозгласил главным трендом весны-лета — 2024 белые платья (какие можно встретить, например, у Chloé и Valentino), однако не стоит ограничивать себя только ими. Дизайнеры предлагают добавить в гардероб классические базовые рубашки, блейзеры и комбинезоны белого цвета, которые сочетаются с разной обувью и одеждой.

Металлик

Металлик вряд ли можно назвать цветом, однако он однозначно завоевал сердца многих дизайнеров и модников. Золотое сетчатое Dior, мягкое пальто Toile de Jouy Soleil, хулиганские шорты Prada и платье с золотым металлическим оттенком Miu Miu — и это далеко не весь список.

В повседневной жизни металлик может выглядеть довольно кричаще, однако для вечернего выхода он будет идеальным вариантом



Нежно-голубой

Лето — это много моря, неба, прохладных коктейлей и мечтательности. Все это зачастую ассоциируется с голубым цветом, поэтому он точно будет в числе самых трендовых в новом сезоне. Голубому уже нашлось место в новых коллекциях Alaïa, Gucci и GCDS, и в вашем шкафу ему тоже стоит выделить полочку.

Коричневый

Основной цвет палитры Pre-Fall 2024 (то есть будущей осени) — коричневый во всех его проявлениях. Жженая умбра, красное дерево, капучино, кофе с молоком — выбирайте вещи любого подходящего вам оттенка и начинайте облачаться в них с августа. А за вдохновение берите романтичные платья, костюмы и мюли из коллекций Brandon Maxwell, Stella McCartney, Versace, Chanel и Khaite.