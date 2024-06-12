Топ-5 питерский брендов этого лета

Лето, время красок, солнечных пикников, долгих прогулок от заката до рассвета, время идеальных шалостей, стильных образов, планов и незабываемых приключений всегда имеет свое настроение и особый вкус, а создание идеального летнего гардероба — отдельных жанр, где красота и самовыражение не сковывается практичностью и рациональностью. Изящные сдержанные бриллианты или яркий объемный бисер, несессер в форме мяча для регби, городская пижама пэчворк или нейтральная сдержанная комбинация в природных тонах? Что станет вашим символом незабываемого сезона 2024?

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Walleysmark. Культ молодости и стиля

Основанный в Санкт-Петербурге в 2014 году, Walleysmark является локальным производителем сумок и аксессуаров. В основе концепции дизайна лежат исторические события и артефакты культуры, развитие традиции кожевенного и швейного мастерства. Ярко выраженный винтажный стиль изделий получается благодаря эклектике, смешиванию истории, стиля, культуры и капли британского панка 70-х.

Изюминка коллекции –– компактный несессер мини формата Skid –– одна из флагманских моделей Walleysmark, в силуэте изделия считывается мяч для игры в регби, а дизайн объединяет в себе энергетику и эстетику спорта, благодаря динамичной шнуровке и фирменной ленте с тисненым логотипом.

Модель названа в честь прославленного английского регбиста русского происхождения Александра Оболенского. В 1936-м году он был включен в сборную Англии по регби и прославился в матче с «All Blacks»: англичане победили со счетом 13:0 благодаря двум блестящим заносам Оболенского. Помимо стильных изделий из кожи, в коллекции есть также каноничные дафлкоты, свитера и шапки «Докер» с узнаваемой фирменной аппликацией бренда.

Constantine Filatov

Ювелирный дом Константина Филатова основан летом 2017 года. Основным принципом работы Ювелирного дома является создание актуальных с точки зрения дизайна и сочетаемости изделий из золота и платины с безукоризненным качеством, что подтверждается пожизненной гарантией на все изделия.

Рынок ювелирных украшений сложился таким образом, что сейчас достаточно легко найти базовое с точки зрения утилитарности кольцо из серебра или бижутерного сплава, но изделия из золота и планины имеют ощутимый ретро-флер. Команда Константина Филатова взяла целью изменить этот уклад и концентрируется на стильных, вневременных украшениях.

Например, коллекция «Ножи» идет в разрез с классическим пониманием золотых украшений с бриллиантами: геометричная, трендовая, минималистичная, с идеальными выверенными пропорциями в комплекте с высококачественным исполнением, идеальной закрепкой камней, и конечно же, материалами: золото и натуральные природные бриллианты. Бренд описывает свою героиню как уверенную и амбициозную женщину, знающие свои желания.

Clochar. Стильная одежда для дома и отдыха

Основатели бренда решили перевернуть представление о том, как должна выглядеть уютная и стильная одежда для дома. Clochar – это не просто бренд модной одежды, это история о самобытности и уникальном стиле. Создатели вдохновляются не стандартными трендами, а стремятся к созданию собственного, неповторимого облика. Коллекции отшиваются из редких и лимитированных тканей, что гарантирует малый тираж и нестандартные сочетания.

Задуманные изначально как домашние костюмы в пижамном стиле и сочных цветах, они перешли в разряд одежды для отдыха и великолепно смотрятся на пляже или прогулке.

Создатели бренда –– творцы, их одежда –– это история самовыражения и вдохновения. Собственные лекала, контрастные строчки, заплатки и даже торчащие нитки в декоративных целях придают одежде неповторимый вид и тот самый небрежный шик. Философия бренда: помочь каждому выразить свою индивидуальность и стиль, даже в самых бытовых ситуациях.

INACHE. Концептуальный минимализм

Независимый локальный стремительно развивающийся бренд дизайнерской одежды с собственным производством, что дает возможность контролировать каждый этап создания изделия от идеи и эскиза до пошива. В основе философии бренда лежит идея концептуального минимализма, трансформация классических форм, собственная трактовка трендов и узнаваемый почерк.

Создатели задумали эстетику бренда современной и вместе с тем вневременной. Их цель – создавать устойчивый продукт, который останется актуальным и через несколько лет, что позволит сформировать качественный осознанный капсульный дополняемый гардероб.

Beaded Breakfast. Handmade haute couture.

В основу философии марки легло новое осознание постпандемийного мира: во-первых, носить украшения — значит украшать себя, проявлять заботу о себе, а это всегда вдохновляет на перемены к лучшему. Например, перестать выполнять рутинные дела на автомате, а превратить их в приятные ритуалы.

Завтрак как один из таких ритуалов лег в основу названия марки (второе слово beaded в переводе с английского означает «сделанный из бисера»). Во-вторых, ручной труд — способ не только сохранить традиции мастерства, но и создать рабочие места, что особенно важно и ценно в период кризиса. В-третьих, бисер — интересный и даже недооцененный материал, из которого получаются роскошные украшения, напоминающие винтажные и ювелирные изделия. Эта идея стала главным принципом дизайна коллекций марки — создавать украшения, которые бы выглядели не как фенечки из детства, а напоминали бы ювелирные украшения и винтаж.