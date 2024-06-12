Пенсионер отсудил у любовницы 100 тысяч за лжебеременность

Пенсионер из Волгореченска отсудил у бывшей любовницы деньги, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, история любви и обмана между волгореченцем и его ивановской подругой длилась с 2017 по 2019 год. Пенсионер познакомился с девушкой в интернете и влюбился. А она недавно рассталась с парнем и искала новую любовь.

Мужчина оказался богат, чем его возлюбленная и похвасталась бывшему парню. А тот разработал план — выманивать у пенсионера деньги под разными предлогами.

После этого ивановка придумывала волгореченцу, что беременна, что у неё рак и прочее. Пенсионер, как честный человек, после всех этих новостей на ней женился, но позже узнал обо всех махинациях и написал заявление на обоих. Они, кстати, успели выманить у него больше 10 миллионов рублей.

По информации пресс-службы Костромского областного суда, суд назначил девушке и ее бывшему парню по 3 года колонии общего режима.

Кроме того, они обязаны вернуть пенсионеру все деньги, а плюсом к этой сумме — 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.