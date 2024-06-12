Все о блефаропластике: подготовка, риски, реабилитация

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она смотрится в зеркало и отмечает, что стала меньше нравиться себе. В том числе из-за изменений в области век. Ведь, как писали классики, глаза — зеркало души, и они всегда притягивают к себе внимание окружающих.

© РИА Новости

Кожа век очень тонкая, поэтому морщинки могут появиться довольно рано. Плюс, большую роль играет такой фактор как наследственность. И обвисание овала лица (так называемый птоз), мешки под глазами, нависание кожи в области верхних век — всё это женщина может увидеть в зеркале в довольно молодом возрасте. Но не стоит огорчаться, ведь всё это прекрасно поддаётся коррекции при помощи блефаропластики.

Поэтому нужно отбросить стереотипы вроде «блефаропластику нужно делать после тридцати» и проконсультироваться со специалистом в тот момент, когда вам это действительно нужно. Ведь выглядеть привлекательно хочется всегда, и для этого не стоит ждать, когда исполнится тридцать лет.

Более того, блефаропластика в молодом возрасте имеет свои преимущества, ведь кожа обладает высокой эластичностью. Поэтому операция выполняется без разрезов на коже. Врач делает небольшую засечку со стороны слизистой, а затем перераспределяет либо убирает лишнее. Эта операция не несет никаких рисков, не затрагивает зрение, занимает мало времени, не требует наложения швов и не оставляет рубцов.

Если говорить о блефаропластике в зрелом возрасте, то чаще всего женщин беспокоят грыжи, синева под глазами из-за истончения кожи, мешки. Взгляд очень часто становится усталым, поблекшим.

В этом случае для достижения эстетической привлекательности врач иссекает верхнее веко и удаляет избытки кожи, грыжи. Разрез располагается в складке верхнего века, а в области нижних век кожу рассекают вдоль ресничного края, максимально подтягивая ее наверх. Такой довольно сложный путь позволяет не травмировать круговую мышцу глаза и сохранить красивый естественный разрез глаз, обойтись без осложнений. Операция выполняется под общей анестезией. Завершающий штрих — наложение тончайших ниточек на место разреза, эти ниточки врач убирает на 5-6 день после операции. Как правило уже через неделю проходят отеки и небольшие синяки, а уже спустя 2 недели пациент возвращается к привычной жизни.

Методика операции, которую выбирает врач, очень важна! Ведь при неправильно выбранной методике женщина в итоге может получить круглые глаза (не сразу, через несколько месяцев). Это говорит о том, что веко ослабло и стало опускаться.

Кстати, правильно выполненная блефаропластика, тем более в зрелом возрасте, делается раз в жизни. Эта зона всегда будет выглядеть моложе других зон лица. Если же вы видите необходимость повторить операцию спустя 5–6 лет, скорее всего что-то пошло не так.

Материал подготовил Вячеслав Балкизов — пластический хирург к.м.н., член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов.