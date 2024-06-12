Тренд летнего сезона от Александра Рогова

Модные заметки Александра Рогова пользуются спросом не только среди его последователей. Стилист всегда прислушивается к народу, учитывает финансовое положение каждого и раздает советы, которые может воплотить в реальность каждая девушка. Однако временами эксперт предлагает и поэкспериментировать: накануне, например, он рассказал, что этим летом в тренде будут кепки с косынками.

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«Выглядит свежо и очень круто!» — написал стилист в своем телеграм-канале и прикрепил фото инфлюенсеров.



Уж не знаем, насколько тренд практичен: летом даже в северных регионах температура переваливает за 30, и в такую погоду единственное желание — это носить минимум одежды. Тем не менее такое сочетание, бесспорно, смотрится необычно и наверняка привлечет внимание окружающих. Готовы ли вы к нему — решайте сами!