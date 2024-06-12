Самые модные сандалии сезона: восемь моделей на любой вкус

Сандалии были придуманы отнюдь не в античные времена, как считают многие. В пещере штата Орегон найдена модель, которой 10 тысяч лет! Как и тогда, сегодня сложно представить свое лето без сандалий. Да и не надо! Тем более что это самая актуальная обувь сезона. Разбираемся в трендах.

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«Рыбацкие»

Прошли те времена, когда «фишермены» носили только мужчины-рыбаки. Последние несколько лет вокруг этих сандалий царит безумие: им поклоняется буквально каждый и каждая. Оно и неудивительно: модель со множеством перекрещенных ремешков оказалась настолько неприхотливой, что сумела приспособиться к любому стилю. Новая классика?

На платформе

Платформа платформе рознь: отдаем предпочтение лаконичным, аккуратным формам, а про «уродливую» тенденцию смело забываем. Что нам действительно стоит помнить, так это достоинства «толстой» подошвы. Во-первых, такая обувь суперустойчивая, а во-вторых (в общем-то, в главных), она вытягивает силуэт.

В греческом стиле

Тут речь не про «гладиаторы» с ремешками во всю длину икры (этот довольно громоздкий вариант отложим до лучших времен), а про элегантные модели, вдохновленные эпохой Древней Греции. Один ремешок обовьется вокруг лодыжки, другой «обнимет» палец — такая обувь станет хорошей партией как для сарафана, так и для шорт.

Дутые

Если зимой «надувались» от собственной важности куртки и сумки, то летом «опухла» (от радости, что тепло, наверное) открытая обувь. Конечно, дутые ремешки у сандалий смотрятся довольно массивно, но у тренда на футуристичность ко всему экстравагантный подход. Как бы то ни было, подобные модели сандалий станут любопытным акцентом вашего образа.

В стиле эспадрилий

Плетеная, как у испанских эспадрилий, подошва настраивает на отпускной лад, когда вокруг море, солнце, песок, и пусть весь мир подождет. Если работа пока ждать не может, то почему бы просто не помечтать? Волосы и платье развеваются на ветру, а вы летящей походкой направляетесь… в офис. Главное, что в такой обуви комфортно.

С тонкими ремешками

Абсолютный минимум абсолютно тонких ремешков — это про ясность линий, которые подчеркиваются еще больше за счет тонкой подошвы. Стоит ли говорить, что в таких сандалиях, напоминающих босоножки, стопа будет выглядеть максимально изящно? Как бонус: такая модель закроет все ваши потребности благодаря своей непритязательности.

В стиле биркеншток

Биркенштоки, удобные сланцы с массивной подошвой и парой широких ремешков с пряжками, завоевали публику в том числе и благодаря своим ортопедическим свойствам. Поэтому вполне логично, что оригинальная модель обзавелась со временем и ремешком, фиксирующим пятку. Со стилизацией проблем возникнуть не должно: при желании такие сандалии можно вписать даже в вечерний наряд.

С перемычкой

На волне популярности вьетнамок, которые выбрались за пределы пляжей и курортов в город, на первый план выходят сандалии с перемычкой между пальцами. Причем ремешки могут быть как тонкими, так и закрывающими половину верхней поверхности стопы. Тут больше вопрос в том, чтобы та самая «перепонка» не натирала кожу.