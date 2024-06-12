TJ Collection и Marie Claire провели модную вечеринку с блогерами и звездами

В этом году бренд стал fashion-партнером ежегодного мероприятия, собравшего порядка 1000 гостей, среди которых присутствовали звезды, топ-менеджеры, молодые основатели стартапов и инфлюенсеры. Событие прошло в уникальном пространстве Yauza Place.

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Гостями вечера стали Лиза Арзамасова, Карина Нигай, Юлия Савичева, Ляйсан Утяшева, Анастасия Уколова, Камиля Харисова, Анита Пудикова, Мария Филатова, Севиль, группа «Фабрика» и другие. Мероприятие также посетила ИИ-стилист TJ Collection, Таня. Это первое в России живое появление ИИ-персоны в рамках офлайн события.

«Для нас очень важны такие события, когда мы можем собрать и увидеть друзей бренда», – отмечают в команде TJ Collection. «Кроме того, мы решили расширить digital эксперимент и привести нашего ИИ-стилиста, Таню, на настоящее мероприятие. Готовились к этому несколько месяцев, получилось впечатляюще».



Хедлайнером события выступил JONY, один из самых молодых и талантливых исполнителей страны. Гостям посчастливилось вживую услышать его хиты «Комета», «Ты беспощадна» и другие.