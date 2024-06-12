Рианна радует поклонников новой прической и долгожданным альбомом

Недавно компания Рианны запустила линию средств по уходу за волосами, а сама решила избавиться от париков, в которых появлялась долгие годы.

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Рианна никогда не объясняла, почему предпочитает надевать парики для публичных выходов. Может, все дело в возможности попробовать новые образы, а может, звезда стеснялась естественной прически. Однако недавно певица решила запустить линию продуктов по уходу за волосами. В ответ на новость на Ри-ри посыпалась критика: хейтеры писали, что артистка не может рекламировать средства для локонов, постоянно появляясь в париках

В ответ на это Рианна смело вышла в свет с натуральной прической: милыми короткими кудряшками. Такой образ поклонникам, конечно, кажется непривычным, но очень обаятельным.

Но это не единственный повод для обсуждения, который Ри-ри подарила поклонникам. Неожиданно звезда рассказала, что после многолетнего перерыва и рождения сыновей готова вернуться в студию. А значит, скоро мы сможем услышать новые хиты Рианны.