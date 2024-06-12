Эльза Хоск прогулялась по Стокгольму с сумкой за 1,5 миллиона рублей

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию снимков с прогулки в Стокгольме.

© globallookpress

Модель Эльза Хоск позировала в трикотажной бежевой юбке, укороченном топе и кожаном бомбере с меховой отделкой. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж. Образ завершили солнцезащитные очки и сумка Birkin от Hermes, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей на официальном сайте.

© Газета.ru

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.