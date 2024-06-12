Певица Аллегрова повторила свой образ 1985 года

Певица Ирина Аллегрова повторила свой образ с фестиваля "Песня года - 85" на праздничном концерте ко Дню России, который прошел на Красной площади. Об этом сообщает mk.ru.

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"Я, как Родина-Мать, выходила на сцену вся в белом и стояла на одном месте", - вспомнила исполнительница.



12 июня Аллегрова исполнила композицию "Голос ребенка" вместе с детским ансамблем "Домисолька". Она вышла на сцену в белом хлопковом платье с кружевными вставками. Издание mk.ru напомнило, что на "Песне года" 1985 года исполнительница была в белом атласном платье в пол. Тогда знаменитость впервые стала лауреатом фестиваля.

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День России отмечают уже больше 30 лет. В честь праздника по всей стране проводят праздничные мероприятия - концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и т.д. Самые масштабные традиционно устраивают в Москве: на Красной площади организуют концерт с участием главных звезд эстрады, гулянья проходят весь день на ВДНХ и в Парке Горького, кульминацией торжеств становится праздничный салют.

О том, как появился День России, какой смысл заложен в этот праздник и какие традиции с ним связаны - в материале "Газета.Ru".