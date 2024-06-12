Анастасия Решетова высказалась о злоупотреблении ботоксом

Модель и блогерша Анастасия Решетова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) скриншот с комментарием эксперта, который посчитал, что бывшая девушка рэпера Тимати "жестко на ботоксе".

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"Из того, что он мне приписывает, правда только про губы. Зачем это делать? Чтобы увеличить цитируемость?"- посетовала Решетова.



Она заявила, что не смогла пройти мимо обвинений, поскольку ей стало от них обидно. Знаменитость подчеркнула, что делала себе только плазмотерапию и колола ботокс в верхнюю губу, которая сильно отличалась от нижней в объеме.

Решетова добавила, что не против ботокса, однако модель не видит надобности в подобных процедурах для себя. Модель призналась, что хочет оттянуть время, когда "начнет более агрессивно работать с лицом".

Модель Анастасия Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына Ратмира. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. Причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Девушка рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.