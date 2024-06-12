Звезды и их образы на ужине Яндекс Афиши «В саду»

На Плюс Даче в Парке Горького прошел традиционный ужин Яндекс Афиши «В саду», посвященный Дягилевскому фестивалю. Мероприятие посетило множество звездных гостей.

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Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев, выдающийся импресарио и пропагандист русской культуры. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки.

В этом году фестиваль пройдет с 20 по 29 июня. Главными событиями станут три премьеры — опера Паскаля Дюсапена Passion, «Похождения повесы» Игоря Стравинского и новая режиссерская версия «Волшебной флейты» Моцарта. Также в программе симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы.

В этот раз гости Плюс Дачи пришли послушать выступление ансамбля Miludus с барочной музыкой из основной программы фестиваля. На ужине побывали такие знаменитости, как Ида Галич, Андрей Малахов, Яна Рудковская, Алена Бердова, Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Самира Мустафаева, Нино Нинидзе, Ирена Понарошку, Сати Спивакова, Надежда Стрелец, Марк Тишман и многие другие.