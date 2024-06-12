Дизайнер объяснил, как выглядеть дорого в одежде с маркетплейса

Предприниматель, селлер Wildberries, основатель бренда одежды TrendyClo Ольга Атбашян рассказала «Газете.Ru», как можно одеваться на маркетплейсе и при этом выглядеть дорого даже при ограниченном бюджете.

© globallookpress

«На маркетплейсах можно найти одежду под любой запрос — от купальника до зимнего пальто. Как известно, стоимость товаров на таких площадках ниже среднего. Общий средний чек за 2023 год составил 1789 рублей», — начала эксперт.



Она также объяснила, что подразумевает понятие «дорого».

«Когда мы говорим «дорого», мы имеем в виду гораздо больше: красиво, эффектно, статусно, гармонично. Если человек выглядит так, он демонстрирует хороший вкус. Выбирая одежду на маркетплейсе, обратите внимание на «базу», т.е. лаконичные вещи спокойных оттенков без множества страз и обилия декора. Базовая одежда хорошего качества и сложного кроя не может выглядеть дешево. Такой на маркетплейсах достаточно», — объяснила Ольга Атбашян.



Также предприниматель советует изучать фото в карточке товара и отзывах. Часто фото от покупателей, которые делятся отзывами, отличаются от тех, что представлены на модели в карточке товара.

«Фурнитуру лучше выбирать неброскую, ее не должно быть много —множество крючков, молний и пуговиц не добавит стиля. Важно смотреть и на фактуру ткани: плотная, гладкая, неблестящая будет смотреться гармонично», — рассказала дизайнер.



Еще одна рекомендация от дизайнера — составлять образ при покупке.

«Он не будет выглядеть «как на картинке», если вам не с чем носить купленную вещь. Сделать образ более стильным помогут аксессуары, на маркетплейсе легко можно найти множество трендовых вариантов», — посоветовала эксперт.



Летом 2024 Ольга Атбашян также рекомендовала пополнить гардероб светлой льняной рубашкой и брюками, базовым платьем, топом на бретелях, сандалиями из натуральной кожи, минималистичной сумкой кросс-боди.