Стилист назвал новый тренд, вернувшийся из 2000-х годов

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал новый тренд, вернувшийся из 2000-х годов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"В соцсетях замечен новый тренд. Туфли с цветами в стиле 2000-х. А на случай, если у вас есть открытые босоножки, и не хочется покупать новую пару, воспользуйтесь лайфхаком: просто закрепите флористичную заколку на перемычку", — написал Алеко Надирян (орфография и пунктуация сохранены — "Газета.Ru").



Он также привел примеры стилизации обуви и сочетаний с летней одеждой.

На днях стилист Бородиной назвал самый стильный принт для белой футболки на летний сезон. Недавно Алеко Надирян высмеял дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.