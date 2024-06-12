Рецепты простых масок для лица из овощей и фруктов

Это на обычной неделе среда — маленькая пятница. А сегодня — полноценное воскресенье, с неспешным и поздним пробуждением, долгим завтраком, планированием поездки за город к друзьям или на дачу. И, кстати, с заботой о себе и своей красоте. Благо, для действительно эффективной маски для лица сгодится многое из того, что есть под рукой прямо сейчас.

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Клубничная маска

Клубника не только вкусная ягода, это и отличный ингредиент для самодельных масок для лица. В ней много витаминов и отшелушивающих альфа-гидроксикислот, которые помогают мягко растворить связи между омертвевшими клетками кожи, делая цвет лица более сияющим и ровным. Льняные семена полны питательных веществ и помогают придать маске прекрасную консистенцию в сочетании с успокаивающей рисовой мукой — неслучайно ее обожают китаянки и кореянки, которые славятся своей фарфоровой кожей.

1 ч. л. льняной муки;

4—5 спелых ягод клубники;

1 ст. л. воды;

1—2 ч. л. рисовой муки.

В небольшой миске соедините льняную муку с чайной ложкой горячей воды. Хорошо перемешайте и отложите в сторону — получится гель. Разомните клубнику в пюре и смешайте с льняным гелем. Нанесите смесь на лицо и шею, оставьте на 10—15 минут, затем смойте и вытрите насухо.

Отшелушивающая маска с томатом и йогуртом

Помидор: один;

Овсяные хлопья: ½ ложки;

Йогурт обычный: 1 ст. л.

Смешайте спелый помидор с овсяными хлопьями (подойдет каша, которая осталась с завтрака, если она без сахара и масла), затем добавьте ложку йогурта, чтобы получилась гладкая паста. Прежде чем наносить пасту, как следует очистите лицо, затем нанесите ее на лицо и шею и оставьте на 10 минут. Маска поможет осветлить лицо, успокоить солнечные ожоги и бережно отшелушить кожу.

Арбузная маска для борьбы с акне

Возьмите половину спелого банана и хорошо разомните его. Смешайте с арбузным соком, чтобы получилась гладкая паста. Нанесите ее на кожу и оставьте примерно на 15 минут. Постарайтесь не разговаривать в течение этого времени, чтобы мышцы лица не двигались. Смойте теплой водой. Эта паста богата антиоксидантами, поэтому она помогает сузить поры и уменьшить вероятность появления высыпаний.

Огуречная маска против отеков и воспалений

В огурцах много аскорбиновой и кофейной кислот, которые предотвращают отеки и снимают воспаление. Кроме того, содержание кремния способствует общему оздоровлению кожи, а большое количество воды в нем является естественным увлажнителем.

Огурец: 1 шт;

Белок: 1 шт;

Лимонный сок: ½ ч. л.

Очистите огурец и измельчите его в блендере или натрите на мелкой терке. Добавьте в огуречную жидкость ½ ч. л. лимонного сока, аккуратно перемешайте и добавьте 1 взбитый яичный белок. Нанесите на кожу (кроме области вокруг глаз). Подождите 15—25 минут, затем тщательно смойте.

Маска из авокадо

Авокадо богат витаминами A, B, D и E, а также калием. Благодаря этому питательные и полезные вещества равномерно и быстро проникают в кожу, а значит, отлично увлажняют ее и уменьшают морщины.

Разомните 1 авокадо в пюре с 1 яичным желтком. Нанесите смесь на кожу лица (кроме области вокруг глаз). Подождите 20 минут, затем тщательно смойте.