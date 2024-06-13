Какой вышла новая коллекция Max Mara Resort 2025

Сказочная Венеция! Кто из нас не хотел бы узнать поближе это удивительное место в северной Италия, где всегда царит праздненство и неподдельное чувство свободы. С момента своего зарождения во времена римского владычества, предприимчивые средневековые купцы довольно быстро оценили потенциал Венеции. Самым знаменитым из венецианских торговцев был Марко Поло. Неудивительно, что даже спустя 700 лет с его смерти, личность помнят.

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Поэтому в новой коллекции модный дом Max Mara не смог проигнорировать настоящего героя своего времени. А поистине волшебная линейка стала отражением многообразных акцентов разных культур. На протяжении 20 лет Марко находился при дворе Кубла-Хана в Монголии, где до сих пор производят верблюжью и кашемировую шерсть. Бренд уже не впервой берёт за основу цвет верблюжьей шерсти, а о культовом пальто тедди можно и вовсе слагать легенды. В начале шоу команда также разбавила его чёрным, белым и бежевым, миксуя с шёлком сложных оттенков, подобных тем, что Поло находил на просторах Китая или Константинополя.

Раз мы уже заговорили о верхней одежде, то Max Mara вновь может похвастаться её разнообразием. В линейке вы найдёте как элегантное пальто-халат или тренчкот, так накидки и парки. Кроме образов на вечер есть широкие платья-пальто, щегольские туники, идеально выточенные брючные костюмы и универсальные платья, которые прослужат вам «верой и правдой» не один сезон. Отдельное внимание заслуживают детали, например, большие кисточки на одежде, толстые шнурки, экстравагантные манжеты-платки и бархатные юбки с фижмами. Но в сердце коллекции однозначно займёт особенное место серия головных уборов, вдохновлённых тюльпанами. За их создание отвечал легендарный шляпник Стивен Джонс.

Экстравагантные извивы листвы, свойственные венецианской готике, находят продолжение и в текстиле. Max Mara показал всё своё превосходство в роскошных тканых узорах с цветущими ветвями и религиозными мотивами, отдающих дань уважения зороастризму, индуизму и философии инь/ян. Венеция — отражение мотивации людей окружать свою повседневность чем-то прекрасным. Роскошная коллекция Resort 2025 тому главное доказательство!