Пластический хирург оценил внешность Юлии Ковальчук

41-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук является одной из немногих звезд, выступающих против пластической хирургии. Певица утверждает, что никогда не прибегала к операциям для того, чтобы сохранить моложавый вид. Звезда принимает себя такой, какая она есть и не комплексует из-за отсутствия пышной груди. Но не лукавит ли она? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.

© РИА Новости

Как утверждает Юлия, свежесть лица и стройность фигуры она поддерживает с помощью здорового питания и спорта. По мнению эксперта, артистка говорит правду.

«Юлия Ковальчук действительно не делала никаких пластических операций и при этом выглядит хорошо. Я бы сказал, ей можно дать на три-четыре года меньше ее паспортного возраста. Тут играют роль не только здоровый образ жизни и тренировки, но и генетика. Такие люди как Ковальчук, как правило, долго не меняются внешне и действительно могут обходиться без пластических операций даже после сорока лет», -



Однако, специалист рекомендовал экс-участнице группы «Блестящие» все-таки в ближайшем будущем задуматься о небольшой коррекции внешности с помощью пластики. А также обратить пристальное внимание на косметологические процедуры. Впрочем, Сергей Свиридов и не исключает, что певица уже к ним прибегает.

«Возможно, в будущем Юлии не помешала бы небольшая коррекция лица в виде липосакции в области подбородка или трансконъюктивальная блефаропластика в области нижних век. Но в основном для внешности Юлии характерны не операционные методы, а косметологические. Например – введение ботокса, который блокирует активность мимической мускулатуры и практически разглаживает морщины. Также есть и другие аппаратные и инъекционные методы, которые улучшают состояние кожи: борются с пигментацией, расширенными порами, морщинами и образованием сосудов. За счет такого комплексного подхода и минимальных хирургических операций, человек может выглядеть очень молодо долгие годы. При этом никто и не заметит, что он прибегнул к пластике», -



Как пояснил хирург, липосакция подбородка – это удаление небольшого количества жира в области подбородка и сокращение кожи. В результате этого получаются более очерченные линии овала лица. Эта операция проводится через два маленьких отверстия в области мочек ушей, не оставляя следов. Но в то же время человек сразу выглядит моложе, у него уже никогда не будет второго подбородка, так как результаты липосакции остаются на всю жизнь.

Говоря о трансконъюктивальной пластике нижних век, доктор Свиридов пояснил, что при этой операции разрез проводится в области слизистой, поэтому тоже не оставляет никаких рубцов и не ведет к существенному изменению внешности.