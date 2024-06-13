Пластический хирург раскрыл секреты внешности Алексея Чумакова

Певец Алексей Чумаков десять лет назад настолько похудел, что его перестали узнавать окружающие. Именно тогда начали появляться первые слухи о том, что артист воспользовался не только советами профессионального диетолога, но и обратился к пластическому хирургу. Эти домыслы ходят вокруг имени Чумакова до сих пор, а он их периодически опровергает. О том, есть ли на самом деле следы хирургических вмешательств во внешности 43-летнего Чумакова, рассказал сайту «Страсти» пластический хирург Сергей Свиридов.

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«Алексей выглядит прекрасно для своих лет. Я могу предположить, что он в свое время выполнил липосакцию подбородка. Но с уверенностью этого утверждать не могу, так как сейчас Чумаков носит бороду. Липосакция подбородка – это самая распространенная операция у мужчин, которая помогает добиться четкого шейно-подбородочного угла и овала лица в целом», -



Если в липосакции доктор не уверен, то в том, что Чумакову была проведена ринопластика, пластический хирург сомневается намного меньше.

«Внимательно изучив фотографии Алексея в юности и сейчас, можно предположить, что к ринопластике он все-таки прибегнул. На нынешних фото кончик носа выглядит несколько уже, чем раньше и спинка более тонкая. Как раз-таки ринопластика у мужчин и проводится таким образом, чтобы ее результат был почти не заметен. И осуществляется она не для того, чтобы изменить форму носа (у Алексея она и своя хорошая была). Просто кончик носа с возрастом становится более широким и опускается», -



Как пояснил эксперт, ринопластика в этом случае создает эффект омоложения лица в целом. Поскольку нос является центром лица, всегда хочется, чтобы он был более выточенным и имел четкие структурные формы в молодости.

Сергей Свиридов также отметил, что нет ничего удивительного в том, что Алексей Чумаков скрывает от общественности то, что он обращался к пластическому хирургу. Ведь также поступают и многие другие знаменитости.