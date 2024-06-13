Анна Семенович вызвала гнев новыми снимками в социальных сетях

Анна Семенович похвасталась тонкой талией на новых кадрах в социальных сетях. Да вот беда, поклонники сначала с трудом узнали певицу, а потом и вовсе на нее ополчились. Говорят, что знаменитость воспользовалась фотошопом, чтобы казаться стройнее.

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Анна Семенович много лет пропагандировала бодипозитив и твердила, что принимает себя такой, какая есть. Однако недавно артистка решила похудеть с помощью препарата, у которого, если верить экспертам, весьма внушительный список побочных эффектов. Довольная своими новыми формами Анна охотно делится с поклонниками в социальных сетях достигнутыми результатами. Недавно показалась в купальнике, а теперь вот на берегу Москвы-реки.

Позировала Семенович в длинном ярком платье плотно облегающем фигуру и подчеркивающем грудь. Но на снимках Анну с трудом можно было узнать, о чем ей тут же сообщили подписчики. Многие уверены, что даже с помощью инъекций певица не могла в столь короткие сроки так сильно сбросить вес, а, значит, не обошлось без фотошопа.

Люди искренне возмущались и негодовали, для чего и без всякой ретуши прекрасной Анне нужно менять свою внешность. Неужели столько лет твердившая о любви к своим аппетитным формам Семенович попросту лукавила?