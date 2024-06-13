Популярная певица в прозрачном платье пришла на модный показ

Популярная итальянская певица, актриса и модель Элоди ди Патрици, более известная как Элоди, в откровенном наряде пришла на модный показ. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Известно, что 34-летняя исполнительница посетила шоу французского бренда Jacquemus. Мероприятие прошло на расположенной на острове Капри вилле Малапарте, которая считается памятником архитектуры.

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Так, для выхода в свет знаменитость выбрала облегающее белое макси-платье с воротом, сквозь прозрачную ткань которого просвечивало черное нижнее белье. Кроме того, звезда надела босоножки в тон одежде, уложила волосы в высокий гладкий пучок и выбрала в качестве украшения серьги-подвески с массивными деревянными шарами.

Ранее в июне американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес запечатлели по пути в ресторан в прозрачном платье без нижнего белья.