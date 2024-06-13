Хирург рассказал о пластических операциях с короткой реабилитацией

В пластической хирургии все операции имеют довольно короткий восстановительный период. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, к.м.н., член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов.

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«Конечно, зависит от операции: например, после подтяжки лица или абдоминопластики пациент будет восстанавливаться около месяца», — сказал он.



По словам врача, к операциям с быстрым периодом реабилитации относятся эндоскопический лифтинг, пластика век. После них уже спустя две недели пациент возвращается к привычному образу жизни.

«Быстрое восстановление — это одна из причин, по которым блефаропластика так популярна. Эффективность, долгий результат и короткий период восстановления — и вся верхняя часть лица преображается. Сама операция длится от 40 минут до полутора часов (если выполняется круговая блефаропластика). А спустя 10-14 дней человек выглядит очень хорошо. Многие пациенты отмечают, что вышли с больничного на работу: ни отеков, ни синяков к этому времени у большинства уже нет», — добавил эксперт.



К этой категории операций хирург также отнес отопластику: пациент довольно быстро восстанавливается — 10-14 дней, в зависимости от объема операции.

«В случае с эндоскопическим лифтингом важно учитывать, какую зону мы оперируем: например, после эндоскопического лифтинга шеи или средней трети лица пациент восстанавливается до 3-4 недель. А вот для лифтинга верхней трети лица (лобно-височной зоны) этот срок сокращается до 2 недель. Хочу подчеркнуть важный момент: мы говорим именно о сроках восстановления, а для оценки результата нужно чуть больше времени — примерно 2 месяца. Хотя уже через пару недель мы можем видеть первые изменения: разгладившиеся «гусиные лапки» в уголках глаз, приподнявшиеся брови, менее заметные малярные мешки», — рассказал эксперт.



Эксперт подчеркнул, что нередко именно из-за реабилитации люди откладывают операцию — их пугает длительный дискомфорт.