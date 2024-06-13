Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась без штанов для рекламы напитков Sprinter Vodka soda. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость предстала, сидя у открытого холодильника, заполненного черешней и банками. При этом она была одета в блестящее серебристое боди и прозрачные босоножки. Кроме того, звезде сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

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Ранее в июне Кайли Дженнер обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на новом фото. Знаменитость поделилась снимком с отдыха на Майорке. На размещенном кадре она позировала вместе с сестрой, моделью Кендалл Дженнер.