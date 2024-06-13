Алена Шишкова призналась, что в ее жизни было два сталкера

Алена Шишкова популярная в социальных сетях персона, у нее множество подписчиков и среди них далеко не только женщины. Но именно эта слава и привела блондинку к довольно тяжелому испытанию — столкновению со сталкерами.

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Почти у каждого голливудского артиста есть свои сталкеры. Есть они, впрочем, у большинства звезд шоу-бизнеса или у популярных в социальных сетях девушек. Вот и экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова отлично знает, как это жить в вечном страхе из-за лишнего внимания психически нездоровых мужчин.

В своем телеграм-канале Алена рассказал, что смотрит сериал о сталкинге, на который в последнее время все больше обращают внимание, как на серьезную проблему. Сюжет многосерийного проекта побудил и саму Шишкову поделится с поклонниками пугающей историей личного столкновения с преследованиями.

«Бывают агрессивные и бывают якобы добрые сталкеры. Цель одна: получить контроль над человеком. Я это говорю, потому что сама сталкивалась с преследованием и «безобидного» и «агрессивного», — пишет блондинка. — Мне писали в директ ПОСТОЯННО, каждую секунду, человек жил с уверенностью, что я — его жена. Об этом он рассказывал всем: водителю в такси, кассиру в супермаркете… шел, снимал на видео и комментировал, обращаясь ко мне: «Аленушка моя, посмотри как солнышко светит, смотри весна-то какая, наша весна, Аленушка, наша с тобой, любимая моя супруга». Потом отправлял мне в директ. Мурашки по коже»



Этого сталкера Алена классифицировала как безобидного, хоть и навязчивого человека. Но был другой, агрессивный, тот который грозился ее убить.

«Охранники его ловили у моей двери, ловили в подъезде, наблюдали, как он часами прогуливался около дома, — делится воспоминаниями Шишкова. — Каждый раз выходить из квартиры было не комфортно эмоционально. Это отсутствие чувства безопасности и вечная тревога за себя и близких выводила из равновесия. Непонятно что на уме у человека, и что он будет делать дальше… И самое неприятное, что нет закона, который сможет полностью защитить»



Алена также подчеркнула, что никто не учит как реагировать на преследования. Как себя правильно вести, чтобы вырваться из неприятного замкнутого круга. Есть ли шанс хоть как-то обозначить границу и разрушить иллюзию человека о том, что вы пара? Ведь жить в постоянном страхе — это ужасно. Обратиться в полицию или никак не реагировать? — задается вопросом Шишкова, которая для себя пока так и не нашла верного ответа.