Дерматологи назвали лучший способ избавиться от нежелательных волос

Если вы хотите избавиться от нежелательных волос надолго — лазерная эпиляция вне конкуренции, но только на первый взгляд.

© Super.ru

«Лазер — самый эффективный способ удаления волос, потому что используется такая длина волны, которая идеально воздействует на ваши волосы в зависимости от вашего цвета волос и кожи», — рассказала доктор Дейрдре Хупер в беседе с CNN.



Таким образом, лазер будет лучшим выбором, только если вы обратитесь к проверенному дерматологу или в надежный медицинский центр. Есть у процедуры и другие подводные камни.

Что касается бритья, эксперты видят проблему в возможном раздражении кожи, особенно если бриться приходится часто. Однако есть несколько лайфхаков, которые могут сделать процесс эффективнее и приятнее. Так, по мнению доктора Хупер, лучше бриться в ванной или душе, в самом конце водных процедур и не гнаться за количеством лезвий.

«На самом деле некоторые из менее шикарных бритв, у которых всего два или три лезвия, раздражают меньше», — отметила эксперт.



Лосьон после бритья лучше выбрать гиппоаллергенный, без отдушек во избежание раздражения кожи.

Прокомментировала специалист и восковую эпиляцию — по ее словам, у обладательниц жестких или вьющихся волос больше шансов получить вросшие волосы. Кремы для удаления волос лучше использовать только если они не раздражают вашу кожу, что большая редкость.