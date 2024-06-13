Актриса Наоми Уоттс показала фигуру в купальнике

Звезда фильма «Кинг Конг» Наоми Уоттс показала фигуру в купальнике, позируя перед зеркалом. Актриса дополнила образ пляжной туникой и стильными аксессуарами и поделилась кадрами в соцсетях.

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Артистка запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению 55-летней знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.

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У актрисы двое детей от американского коллеги Лива Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Их старшему сыну Александру Питу 16 лет, а Сэмюэлю Каю 15 лет. Экс-супруги рассказывали в интервью, что смогли сохранить хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с мальчиками.