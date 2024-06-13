Главные признаки безвкусицы в стиле

Дизайнер Елена Беглова перечислила признаки безвкусицы в стиле. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь основатель марки Beglova призвала отказаться от реплик люксовых брендов в гардеробе.

«Лучше с гордостью носить массмаркет. Присмотритесь и к нарядам российских модельеров», — высказалась она и добавила, что еще одним из антитрендов 2024 года является пренебрежение к винтажу.



По словам собеседницы издания, также не следует пытаться собрать образ в одной ценовой категории.

«Даже принцесса Диана могла себе позволить сочетать в образе джинсы из массмаркета, винтажную нитку жемчуга, брендовую сумку, обувь и блузу неизвестного дизайнера», — пояснила модный эксперт. «И напоследок самые безобидные антитренды: капроновые колготки цвета загара с добавлением люрекса и сумка в тон обуви. Это все допустимо, но лучше при покупке колготок доверить выбор консультанту, а в подборе сумочки под туфли быть смелее и подходить творчески. Главное не стесняйтесь быть собой», — заключила специалистка.



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