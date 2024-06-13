Памелу Андерсон раскритиковали за видео без макияжа

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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56-летняя Памела Андерсон была запечатлена в серой майке в ванной комнате. Модель Playboy позировала без макияжа и укладки. Знаменитость рассказала о новой сыворотке своего бренда по уходу за кожей Sonsie Skin.

Читатели издания Daily Mail раскритиковали внешний вид Памелы Андерсон.

«Волосы поврежденные, бровей нет. Может быть с тушью и карандашом для бровей было бы не так и плохо», «Она выглядит намного старше своего возраста», «Выглядит на 66 лет», «Ее кожа великолепна, но глаза слишком бледные, а брови слишком тонкие», «Памела, тебе нужна хотя бы тушь и карандаш для бровей», «Немного косметики не повредит», — писали интернет-пользователи в комментариях.



В апреле Памела Андерсон выложила фотографию, сделанную в своем огороде. Она позировала в белом свитере, который сочетала с макси-юбкой с цветочным принтом.