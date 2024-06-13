Жена российского миллиардера вышла в свет в откровенном наряде

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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37-летняя манекенщица посетила вечеринку в Марракеше в золотом металлическом топе с асимметричным вырезом и длинной коричневой юбке с разрезом до бедра. Свой образ она дополнила маленькой сумкой в тон наряду.

Помимо этого, стилисты сделали звезде укладку с мелкими косами, а визажисты — макияж с черными графическими стрелками.

Ранее в июне жена российского миллиардера показала внешность до и после похода к косметологу. Сначала знаменитость запечатлела лицо до преображения, продемонстрировав следы пигментации. Затем она сняла себя через 24 часа после посещения специалиста, отметив, что ее кожа стала более светлой и увлажненной.