Люся Чеботина призналась, какую женскую фигуру считает идеальной

Мода на бодипозитив вновь уступает лидерство модельным параметрам.

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И задают моду, как правило, лидеры мнений — звезды шоу-бизнеса. Высказалась на этот счет и Люся Чеботина.

Популярность Люси Чеботиной растет все больше и ее все чаще называют российской принцессой поп-музыки, сравнивая с юной Бритни Спирс. Сама же артистка отмечает, что несмотря на популярность, она все еще на первое место ставит не карьеру, а семью и очень мечтает о детях. Жаль только, что своего мужчину певица пока так и не встретила.

Недавно Люся стала гостьей в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», во время которого призналась, что заметила — девушки с формами больше привлекают мужчин. Она заявила также, что хочет возвращения моды на женственность и фигуру, как у Мэрилин Монро. Ведь в наличии у девушки животика нет ничего плохого.

«Девочки, мужчины не собаки — на кости не бросаются. Когда есть за что взяться — это даже лучше. Поэтому в зал нужно ходить для здоровья, но голодать, что-то колоть для похудения — нельзя. Лучше быть чуть-чуть полненькой, но здоровой»,

— поделилась мнением Чеботина.



Призналась артистка и в том, что в школе подвергалась буллингу. И тогда ее мечты стать певицей казались смешными и несерьезными даже учителям. Люся убеждена, что ей из-за этого даже занижали оценки.